Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
|
09.03.2026 16:07:24
Why Nu Holdings Stock Sank 15.6% In February
Shares of Nu Holdings (NYSE: NU) sank 15.6% in February and continued to fall in March, according to data from S&P Global Market Intelligence. After reporting earnings late in the month, investors were disappointed about the uncertainty with the banking giant's expansion strategy into the United States, as well as the continued macroeconomic uncertainty that has rattled markets. The stock is still up 43% in the past year.Here's why Nu Holdings stock fell in February, and whether it is a buy for your portfolio right now. Nu Holdings operates Nu Bank, a digital banking giant that has taken the Brazilian, Mexican, and Colombian markets by storm. It now has 131 million customers as it looks poised to dominate Latin American consumer banking.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nu Holdings
|
24.02.26
|Ausblick: Nu verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Nu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Nu veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Nu legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nu Holdings
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nu Holdings
|12,58
|0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.