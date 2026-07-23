Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
23.07.2026 20:22:43
Why NuScale Power Stock Fell 29% in the First Half of 2026
If you've been tracking NuScale Power (NYSE: SMR), you witnessed a red-hot narrative crashing into a wall of reality over the last few months. Shares of the nuclear energy start-up crashed in the last quarter of 2025 and continued their downward slide into 2026, losing 29.2% value in the first half of the year, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.President Donald Trump aims to quadruple U.S. nuclear energy capacity to 400 gigawatts by 2050. Because building a traditional nuclear reactor takes years even as power demand has hit unprecedented levels amid the artificial intelligence (AI) data center boom, the government is also supporting small modular reactors (SMRs).NuScale's SMR design is already approved by the U.S. Nuclear Regulatory Commission, and the company has begun manufacturing its first patented 77-megawatt carbon-free modules.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|8,09
|-8,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.