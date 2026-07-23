Nuscale Power Aktie

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WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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23.07.2026 20:22:43

Why NuScale Power Stock Fell 29% in the First Half of 2026

If you've been tracking NuScale Power (NYSE: SMR), you witnessed a red-hot narrative crashing into a wall of reality over the last few months. Shares of the nuclear energy start-up crashed in the last quarter of 2025 and continued their downward slide into 2026, losing 29.2% value in the first half of the year, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.President Donald Trump aims to quadruple U.S. nuclear energy capacity to 400 gigawatts by 2050. Because building a traditional nuclear reactor takes years even as power demand has hit unprecedented levels amid the artificial intelligence (AI) data center boom, the government is also supporting small modular reactors (SMRs).NuScale's SMR design is already approved by the U.S. Nuclear Regulatory Commission, and the company has begun manufacturing its first patented 77-megawatt carbon-free modules.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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