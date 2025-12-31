Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
31.12.2025 19:14:00
Why NuScale Power Stock Is Plummeting in December
NuScale Power (NYSE: SMR) was one of the market's hottest stocks earlier in 2025. Before mid-October, the company had gained 200% on the year, driven by its first-mover advantage and its potential to power artificial intelligence (AI) data centers.Since then, the nuclear stock's historic run has turned into a big loss. The stock was trading at about $57 at its peak. It now trades for roughly $14 -- a 75% decline from its all-time high. It's down 30% in December.What's happening with NuScale, and is now the time to buy the dip?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
