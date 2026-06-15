Nuscale Power Aktie

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WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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15.06.2026 21:02:24

Why NuScale Power Stock Is Rocketing Higher Today

After powering to higher closes than the previous days of trading on both Thursday and Friday last week, NuScale Power (NYSE: SMR) stock is poised to extend the streak for a third consecutive day of trading. Although the company hasn't reported any positive news to drive the advanced nuclear reactor stock higher, a Swedish utility announced today, a move the market is interpreting as a positive sign for the industry.As of 2:00 p.m. ET, shares of NuScale Power are up 10.7%, retreating slightly from an earlier rise of 13.7%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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