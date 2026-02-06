Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
06.02.2026 23:45:47
Why NuScale Power Stock Jumped Nearly 24% To Start 2026
NuScale Power (NYSE: SMR) stock jumped 23.4% in January as investors continued to pile into the nuclear stock and developer of small modular reactor (SMR) technology. The gain was driven primarily by political tailwinds and a notable analyst upgrade.On Jan. 5, the U.S. House of Representatives Energy Subcommittee held hearings to explore the ambitious nuclear acceleration roadmap laid out by the Trump administration. For a sector that's historically moved at a glacial pace through regulatory red tape, the tone from Washington was striking, with Representatives on both sides of the aisle expressing a desire to expand the technology's place in the energy grid. The timeline calls for three experimental reactors operational by July 4, 2026, multiple SMRs deployed by the end of 2027, and nuclear power on military bases by 2028. Those are aggressive targets by any measure, and they signal a level of urgency around nuclear energy that the industry hasn't seen in many years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
