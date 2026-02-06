Nuscale Power Aktie

Nuscale Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 23:45:47

Why NuScale Power Stock Jumped Nearly 24% To Start 2026

NuScale Power (NYSE: SMR) stock jumped 23.4% in January as investors continued to pile into the nuclear stock and developer of small modular reactor (SMR) technology. The gain was driven primarily by political tailwinds and a notable analyst upgrade.On Jan. 5, the U.S. House of Representatives Energy Subcommittee held hearings to explore the ambitious nuclear acceleration roadmap laid out by the Trump administration. For a sector that's historically moved at a glacial pace through regulatory red tape, the tone from Washington was striking, with Representatives on both sides of the aisle expressing a desire to expand the technology's place in the energy grid. The timeline calls for three experimental reactors operational by July 4, 2026, multiple SMRs deployed by the end of 2027, and nuclear power on military bases by 2028. Those are aggressive targets by any measure, and they signal a level of urgency around nuclear energy that the industry hasn't seen in many years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nuscale Power Corp Registered Shs 17,53 18,13% Nuscale Power Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen