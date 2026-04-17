Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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17.04.2026 21:59:15
Why NuScale Power Stock Jumped Over 40% This Week
A 40% rally in a matter of days usually signals a breakthrough. In the case of NuScale Power (NYSE: SMR), it's a powerful shift in sentiment for the nuclear energy industry. Shares of the nuclear energy start-up skyrocketed 44.4% at their highest point in trading this week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.The nuclear energy renaissance was on full display this week, with massive updates coming from the U.S. and the U.K., including big investments in small modular reactors (SMRs) -- the kind of nuclear reactors NuScale Power specializes in.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
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22.10.25
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Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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|Nuscale Power Corp Registered Shs
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