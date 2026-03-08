Nuscale Power Aktie

Nuscale Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

08.03.2026 19:29:06

Why NuScale Power Stock Plunged in February and Could Fall Further

NuScale Power's (NYSE: SMR) January rally didn't just stall in February; it collapsed. The stock plummeted 26.5% last month, according to data provided by S&P Global Market Intelligence, erasing all its earlier gains and trading almost 18% lower in 2026, as of this writing.Things aren't looking good for NuScale. A critical project delay, an earnings report featuring a number that has spooked investors, share dilution, and multiple analyst reratings were just some of the major themes that hurt the nuclear energy stock in February, and continue to send it lower.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Nuscale Power Corp Registered Shs 11,67 -4,19% Nuscale Power Corp Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
