Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
08.03.2026 19:29:06
Why NuScale Power Stock Plunged in February and Could Fall Further
NuScale Power's (NYSE: SMR) January rally didn't just stall in February; it collapsed. The stock plummeted 26.5% last month, according to data provided by S&P Global Market Intelligence, erasing all its earlier gains and trading almost 18% lower in 2026, as of this writing.Things aren't looking good for NuScale. A critical project delay, an earnings report featuring a number that has spooked investors, share dilution, and multiple analyst reratings were just some of the major themes that hurt the nuclear energy stock in February, and continue to send it lower.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
|
25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|11,67
|-4,19%