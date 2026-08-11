Nuscale Power Aktie

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WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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11.08.2026 22:48:41

Why NuScale Power Stock Plunged to a 52-Week Low in July

Holding the distinction of being the first small modular reactor (SMR) developer with a U.S. Nuclear Regulatory Commission design approval hasn't been able to save NuScale Power (NYSE: SMR) from a rough start to 2026.The nuclear energy stock slumped 16.1% in July according to data provided by S&P Global Market Intelligence, hitting a 52-week low near $7.21 on July 17 as market sentiment cooled on pre-revenue artificial-intelligence (AI) power plays.By the end of July, NuScale shares had fallen 40% in the year. They're regaining some of the lost ground, though, in August so far. Could this be the turnaround point?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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