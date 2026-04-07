Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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07.04.2026 11:15:00
Why NuScale Power Stock Sank 15.6% in March
After NuScale Power (NYSE: SMR) stock plunged 26.5% in February, investors had high hopes the nuclear energy stock would recover in March. Sadly for them, though, this didn't come to pass for two reasons. For one, NuScale Power reported disappointing fourth-quarter 2025 financial results in late February, which prompted bears to sell NuScale Power stock in the subsequent weeks. Secondly, several firms announced more pessimistic outlooks on NuScale Power stock. These two catalysts proved to be too formidable -- and shares tumbled last month.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, shares of NuScale Power dropped 15.6% in March.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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