NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
24.11.2026 10:51:22
Why Nvidia CEO's affair with alleged Chinese spy matters for AI race
Nvidia CEO Jensen Huang has apologized for an affair with a woman the US believes was spying for China. The story could have profound implications for the world's most valuable company and the global AI race.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|143,36
|-5,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX dreht ins Minus -- DAX im Verkaufsmodus – Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex kann die Gewinnzone nicht verteidigen. Der DAX verliert unterdessen leicht. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.