Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
20.02.2026 19:51:00
Why Nvidia is ‘highly motivated’ to keep investing in OpenAI
The chip maker’s investment is a hedge against Google and a way to keep demand for its chips, an analyst says.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
