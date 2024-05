Why Nvidia Stock Briefly Plunged and Then Recovered Today

Shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) briefly tumbled today, falling as much as 10.7% early in the trading session, but recovered those losses throughout the morning to finish the session down just 1.7%.The catalyst for the movement was comments from famed billionaire investor Stanley Druckenmiller.Image source: Getty Images.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel