NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.11.2026 16:42:25
Why Nvidia Stock Continues to Fall After the Jensen Huang Pop
Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock soared when the company's board announced Jensen Huang's return as CEO earlier this week. That now looks more like a dead cat bounce, though.
After rocketing over 30% on Monday, Nvidia stock has given back 15.5%, including a 7.3% decline today, as of 10:38 a.m. ET.
Here's how investors can take advantage of the wild moves.
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