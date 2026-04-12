NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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12.04.2026 20:02:00
Why Nvidia Stock May Frustrate Some Growth Investors
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is a stock rarely associated with frustration. As the dominant producer of artificial intelligence (AI) accelerators, it has turned into one of the most successful stocks in market history.Nonetheless, growth investors have come to expect incredible returns from this stock over the long term. If looking for such returns, the chip stock could disappoint, and here's why.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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10.04.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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10.04.26
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10.04.26
|Freitagshandel in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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10.04.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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10.04.26
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10.04.26
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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