NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
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10.08.2026 23:00:22
Why NXP Semiconductors Stock Dropped 18.5% in July
Shares of NXP Semiconductors (NASDAQ: NXPI) fell 18.5% in July 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) market index finished the month down 0.1%, so this was not one of those months where everything went sideways and the chipmaker went along for the ride. This one was personal, or at least sector-specific. Chiefly, NXP investors didn't like the Q2 2026 earnings report.Image source: The Motley Fool.NXP reported Q2 results after the close on July 28. Revenue came in at $3.5 billion, up 19.5% year over year and 10% sequentially, against a consensus estimate of $3.45 billion. Adjusted earnings of $3.61 per share beat estimates by $0.11. Free cash flow was $791 million, or 22.6% of revenue. Every end market grew. Every region grew. Management used the word "record," and had earned it.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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