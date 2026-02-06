Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
|
06.02.2026 17:05:00
Why Occidental Petroleum Stock Rocketed More Than 10% in January
Occidental Petroleum (NYSE: OXY) started 2026 off with a bang. Shares of the oil and gas producer rallied 10.4% in January. That meaningfully outperformed the S&P 500's 1.4% rise last month. A rebound in crude oil prices was a major catalyst for the oil stock last month. However, it wasn't the only factor behind Occidental's January surge.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Occidental Petroleum Corp.
Analysen zu Occidental Petroleum Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Occidental Petroleum Corp.
|39,16
|2,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.