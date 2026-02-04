Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
04.02.2026 16:30:06
Why Oklo Stock Could Soar Again in 2026 After Rallying 238% Last Year
Oklo (NYSE: OKLO) stock skyrocketed 238% in 2025, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. At one point, the nuclear energy stock was up over 700% last year.A perfect storm of pro-nuclear policies and groundbreaking deals turned Oklo into a market darling, sending its shares to an all-time high of $193.84 in 2025. Oklo, however, is currently trading 60% below its peak value, sparking debate about what lies ahead for the stock in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Oklo
|
10.11.25
|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Inside Oklo: the $20bn nuclear start-up still waiting to power up (Financial Times)
|
10.08.25
|Ausblick: Oklo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Oklo
|62,14
|-8,93%
