Why Oklo Stock Is Up 21.8% Today

Oklo (NYSE:OKLO) stock is jumping, up 21.8% as of 1:08 p.m. ET on Friday, Nov. 6, after the company posted better-than-expected earnings before the bell today.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) are up 0.6% and 1.1%, respectively.

This morning, the nuclear company Oklo -- which is developing small modular reactors (SMRs) -- reported its latest quarterly earnings, revealing a loss of $0.22 per share. Wall Street was expecting a $0.27 loss per share. The company is still in R&D mode and is basically pre-revenue.

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