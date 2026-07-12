Oklo Aktie

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WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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12.07.2026 03:47:04

Why Oklo Stock Sank 27% In The First Half of 2026

Shares of Oklo (NYSE: OKLO) sank 27% in the first half of 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence. The nuclear reactor upstart is seeing enthusiasm for the sector wane after a monstrous run in 2025. It is also taking advantage of its high price to sell more shares to raise funds. Even though shares are up 386% in the last five years, they are still down 71% from the highs set back in 2025.Here's why Oklo stock has fallen so far this year, and whether now is a good time to buy the dip. Oklo is a research firm working to bring new nuclear reactor designs to market. It has a design for a reactor called the Aurora Powerhouse, which it wants to sell for direct electricity generation in data centers and industrial use cases, keeping these electricity-intensive systems from burdening the grid that powers homes and consumer use cases.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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