Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
05.07.2026 12:30:00
Why Oklo Stock Slumped 22% in June Despite a Month of Big Wins
Oklo (NYSE: OKLO) had what should have been a dream month in June 2026.The nuclear energy start-up was racking up major wins left and right, including approvals from the Department of Energy (DOE) and a crucial partnership to secure the mission-critical uranium fuel needed to power Oklo's small modular reactors (SMRs) for a massive project.Yet, Oklo stock slumped 21.8% in June, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oklo
|
11.05.26
|Ausblick: Oklo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)