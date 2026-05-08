Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
08.05.2026 14:36:45
Why Oklo Stock Surged 46% in April
After plunging 31% during the first three months of 2026, shares of Oklo (NYSE: OKLO) staged a stunning rebound in April, soaring 46.2% according to data provided by S&P Global Market Intelligence. The explosive rally not only erased all of the stock's earlier losses but also pushed Oklo back into positive territory for the year.April was an eventful month, with Oklo announcing a high-profile collaboration, winning analyst upgrades, and riding a broader surge in nuclear energy stocks after the White House launched a massive nuclear power program. Analysts at HSBC even initiated a buy rating on Oklo stock in April with a price target of $96 per share, representing over 30% upside potential. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
