Okta Aktie
WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054
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09.09.2026 00:46:30
Why Okta Stock Soared 22% in August and Why There's More Upside Ahead
Shares of Okta (NASDAQ: OKTA) soared in August, gaining 21.9%, according to data supplied by S&P Global Market Intelligence. That's more than eight times the 2.6% gains of the S&P 500 during the same period.
It turns out the threat of artificial intelligence (AI) to the cybersecurity sector wasn't as bad as some feared.
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