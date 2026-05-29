Okta Aktie
WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054
|
30.05.2026 00:25:56
Why Okta Stock Surged to a New 52-Week High Today
Shares of Okta (NASDAQ: OKTA) rocketed higher on Friday after the identity management leader highlighted its massive artificial intelligence (AI)-driven expansion opportunity.Image source: Getty Images.Okta's revenue rose 11% year over year to $765 million in its fiscal 2027 first quarter, which ended on April 30. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Okta Inc
|
27.05.26
|Ausblick: Okta legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Erste Schätzungen: Okta präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.03.26
|Ausblick: Okta informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: Okta stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.12.25
|Okta-CEO räumt mit KI-Irrtümern auf: Warum NVIDIA & Co. keine Gefahr sind (finanzen.at)
|
01.12.25
|Ausblick: Okta präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Okta Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Okta Inc
|106,50
|31,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.