16.01.2026 16:54:32
Why One Advisor Added $3.4 Million to a Global Bond ETF and Made It a 7% Portfolio Bet
Portland-based Wealth Advisors Northwest disclosed a purchase of 62,291 shares of the Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (NASDAQ:DFGP) in a Thursday SEC filing, an estimated $3.43 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing released Thursday, Wealth Advisors Northwest increased its stake in the Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (NASDAQ:DFGP) by 62,291 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value for this purchase is $3.43 million, calculated using the quarter's average share price. The fund's position value rose by $3.02 million, a figure that reflects both trading activity and share price movement.The purchase brings DFGP to 7.07% of Wealth Advisors Northwest's reportable assets under management.
