24.12.2025 19:49:44
Why One Fund Bet $36 Million on CyberArk Stock and Made It a 20% Portfolio Anchor
On November 14, London-based Decagon Asset Management disclosed a new position in CyberArk Software Ltd. (NASDAQ:CYBR), acquiring 74,990 shares for an estimated $36.23 million.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, Decagon Asset Management LLP established a new position in CyberArk Software Ltd. during the third quarter. The fund reported holding 74,990 shares, valued at $36.23 million, as of September 30, 2025. The new stake represents a significant allocation within the fund’s $198.06 million in reportable U.S. equity positions.This is a new position for Decagon Asset Management LLP; CyberArk now accounts for 18.29% of 13F reportable AUM, making it the fund’s 1st-largest holdingContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
