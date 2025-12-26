ViaSat Aktie

WKN: 908189 / ISIN: US92552V1008

26.12.2025 22:47:46

Why One Fund Bought $8 Million of Viasat Stock and Made It a Top 3 Holding

New York City-based 13D Management disclosed a new position in Viasat (NASDAQ:VSAT) valued at approximately $7.82 million, according to a November 14 Securities and Exchange Commission filing.According to a Securities and Exchange Commission filing dated November 14, 13D Management initiated a new position in Viasat (NASDAQ:VSAT) during the third quarter. The fund reported ownership of 267,000 shares with a quarter-end market value of $7.82 million. This addition brought the number of disclosed equity holdings in the portfolio to 18 as of September 30.The new Viasat position represents 7.5% of the fund’s reportable assets under management after the quarter’s trading.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
ViaSat Inc. 30,99 0,58%

