Viper Energy Aktie

Viper Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EYBR / ISIN: US9279591062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.12.2025 21:00:48

Why One Fund Ditched Viper Energy in a $12 Million Exit Amid a 20% Stock Slide

On November 13, Michigan-based Nemes Rush Group disclosed it sold out its entire position in Viper Energy (NASDAQ:VNOM), reducing holdings by 319,503 shares worth an estimated $12.18 million.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 13, Nemes Rush Group sold all 319,503 shares of Viper Energy (NASDAQ:VNOM) during the third quarter. The estimated transaction value was approximately $12.18 million based on average quarterly pricing.The fund's VNOM stake previously comprised 1.33% of reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Viper Energy Inc Registered Shsmehr Nachrichten