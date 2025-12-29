Viper Energy Aktie
WKN DE: A3EYBR / ISIN: US9279591062
|
29.12.2025 21:00:48
Why One Fund Ditched Viper Energy in a $12 Million Exit Amid a 20% Stock Slide
On November 13, Michigan-based Nemes Rush Group disclosed it sold out its entire position in Viper Energy (NASDAQ:VNOM), reducing holdings by 319,503 shares worth an estimated $12.18 million.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 13, Nemes Rush Group sold all 319,503 shares of Viper Energy (NASDAQ:VNOM) during the third quarter. The estimated transaction value was approximately $12.18 million based on average quarterly pricing.The fund's VNOM stake previously comprised 1.33% of reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Viper Energy Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
03.08.25
|Ausblick: Viper Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.25
|Erste Schätzungen: Viper Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)