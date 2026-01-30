Chesapeake CorpShs Aktie
WKN: 866245 / ISIN: US1651591042
|
30.01.2026 12:32:17
Why One Fund Has a $12 Million Bet on Chesapeake Utilities Stock
Tufton Capital Management disclosed a purchase of 23,304 shares of Chesapeake Utilities (NYSE:CPK) in a January 28 SEC filing, with the estimated transaction value at $3.07 million based on the quarter’s average pricing.According to a January 28 SEC filing, Tufton Capital Management increased its position in Chesapeake Utilities (NYSE:CPK) by 23,304 shares. The estimated transaction value, based on the quarter’s average share price, was $3.07 million. Meanwhile, the quarter-end value of Tufton’s Chesapeake Utilities stake increased by $2.20 million, a figure that includes both trading activity and market price changes.The Chesapeake Utilities position now represents 2.06% of Tufton’s 13F assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chesapeake CorpShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Chesapeake CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Chesapeake Utilities CorpShs
|107,00
|1,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.