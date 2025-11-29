NCR Aktie
WKN: 919692 / ISIN: US62886E1082
|
29.11.2025 19:24:19
Why One Fund Is Betting Big on NCR Atleos Stock with a $106 Million Stake
Connecticut-based Coliseum Capital Management disclosed the purchase of nearly 1.1 million shares of NCR Atleos (NYSE:NATL) in the third quarter, increasing its position by approximately $60 million, according to a November 14 SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Coliseum Capital Management increased its stake in NCR Atleos (NYSE:NATL) by 1.1 million shares in the third quarter. The new position totals 2.7 million shares valued at $106.3 million as of September 30.The buy lifted NCR Atleos to 10.4% of Coliseum’s 13F-reported AUM, ranking as its third-largest holding.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NCR Corp.mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: NCR stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: NCR stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: NCR stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: NCR präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)