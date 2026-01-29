Teleflex Aktie

Teleflex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855853 / ISIN: US8793691069

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 12:54:56

Why One Fund Just Bet $4 Million on Teleflex Stock Despite a 42% One-Year Drop

New York City-based Eos Management disclosed a new position in Teleflex (NYSE:TFX) as of December 31, acquiring 30,831 shares in a transaction valued at $3.76 million based on quarter-end pricing.According to an SEC filing dated January 27, Eos Management, L.P. reported establishing a new stake in Teleflex, adding 30,831 shares. The quarter-end value of the position also increased by $3.76 million, capturing both the purchase and any price changes during the period.This was a new position, now representing 1.48% of the fund’s 13F reportable assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Teleflex Inc.Shs

mehr Nachrichten