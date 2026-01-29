Teleflex Aktie
WKN: 855853 / ISIN: US8793691069
|
29.01.2026 12:54:56
Why One Fund Just Bet $4 Million on Teleflex Stock Despite a 42% One-Year Drop
New York City-based Eos Management disclosed a new position in Teleflex (NYSE:TFX) as of December 31, acquiring 30,831 shares in a transaction valued at $3.76 million based on quarter-end pricing.According to an SEC filing dated January 27, Eos Management, L.P. reported establishing a new stake in Teleflex, adding 30,831 shares. The quarter-end value of the position also increased by $3.76 million, capturing both the purchase and any price changes during the period.This was a new position, now representing 1.48% of the fund’s 13F reportable assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
