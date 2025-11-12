Gaming Innovation Group Aktie
WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051
12.11.2025 15:57:16
Why One Fund Just Placed a New $142 Million Bet on NIO Stock
Hong Kong-based WT Asset Management disclosed a new position in NIO on Friday, acquiring approximately $142.1 million in shares, according to its latest SEC filing.According to an SEC filing released on Friday, WT Asset Management initiated a new position in NIO (NYSE:NIO), acquiring 18.7 million shares valued at $142.1 million as of September 30. This entry marks NIO as one of the fund’s largest equity positions at quarter-end, based on the reported holdings.This new position accounts for 6.6% of WT Asset Management’s reportable U.S. equity assets under management as of September 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Gaming Innovation Groupmehr Nachrichten
Analysen zu Gaming Innovation Groupmehr Analysen
