Apartment Income REIT Aktie
WKN DE: A2QKH5 / ISIN: US03750L1098
|
09.12.2025 12:30:01
Why One Fund Just Put $12.2 Million Into This Beaten-Down Multi-Family Apartment REIT
New York City-based Argosy-Lionbridge Management disclosed a new position in Independence Realty Trust, reporting the addition of 744,935 shares worth an estimated $12.2 million during the third quarter.According to a filing with the Securities and Exchange Commission (SEC) dated November 14, Argosy-Lionbridge Management initiated a new position in Independence Realty Trust (NYSE:IRT). The fund reported holding 744,935 shares valued at $12.2 million as of September 30, reflecting a new allocation equal to 8% of its reportable assets.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apartment Income REIT Corp Registered Shs When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu Apartment Income REIT Corp Registered Shs When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.