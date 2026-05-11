11.05.2026 20:39:52

Why One Fund Made a $23 Million Bet on This Addiction-Treatment Stock Amid a Staggering Rally

On May 11, 2026, Claret Asset Management Corp disclosed a new position in Indivior (NASDAQ:INDV), acquiring 707,267 shares in a trade estimated at $23.36 million based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated May 11, 2026, Claret Asset Management Corp established a new position in Indivior (NASDAQ:INDV) by acquiring 707,267 shares during the first quarter. The estimated transaction value, calculated using the average closing price for the quarter, was $23.36 million. At quarter end, the fund’s holding was valued at $21.56 million, reflecting market price changes as well as the purchase.Indivior is a leading specialty pharmaceutical company focused on the development and commercialization of treatments for opioid dependence. With a global footprint and a strong portfolio of proprietary products, Indivior leverages its expertise in addiction science to address critical public health challenges.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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