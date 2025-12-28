TaskU a Aktie
Why One Fund Made an $11 Million Bet on TaskUs Despite a Steep 32% Stock Drop
On November 13, Zurich-based PSquared Asset Management disclosed a new position in TaskUs (NASDAQ:TASK), acquiring 635,084 shares valued at approximately $11.34 million.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated November 13, PSquared Asset Management AG established a new position in TaskUs during the third quarter. The fund acquired 635,084 shares with an aggregate value of $11.34 million as of September 30. This new stake represents 9.0% of the fund’s $125.97 million in reportable U.S. equity assets and ranks as its fourth-largest holding after the quarter’s transactions.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
