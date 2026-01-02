Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
02.01.2026 02:30:31
Why One Fund Made Ramaco Resources a $182 Million Bet Amid a Staggering Stock Surge
On November 14, Connecticut-based Discovery Capital Management disclosed a significant buy in Ramaco Resources (NASDAQ:METC), increasing its stake by 4.18 million shares and seeing the overall position climb by about $164.67 million in value.According to an SEC filing dated November 14, Connecticut-based Discovery Capital Management added 4.18 million shares of Ramaco Resources during the third quarter. The fund’s stake rose to 5.53 million shares with a quarter-end market value of $182.21 million, reflecting a $164.67 million increase from the prior period.Ramaco Resources now accounts for about 10% of Discovery’s reportable U.S. equity AUM, making it the fund’s largest holding.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Surge Holdings Inc Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu Surge Holdings Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!