Why One Fund Sold $5 Million of Chart Industries Stock
On January 23, Connecticut-based Iridian Asset Management disclosed a sale of 23,051 shares of Chart Industries (NYSE:GTLS), with an estimated transaction value of $4.67 million based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated January 23, Iridian Asset Management reduced its holding in Chart Industries by 23,051 shares during the fourth quarter. The estimated value of the shares sold is $4.67 million, calculated using the quarterly average closing price. The fund ended the quarter with 6,326 shares worth $1.30 million. The reported quarter-end position value dropped by $4.58 million, reflecting both trading activity and stock price movement.The fund sold Chart Industries shares, leaving the position at 0.48% of reportable AUM as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
