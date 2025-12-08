|
08.12.2025 15:00:12
Why One Fund Still Has a $14 Million Bet on This Resale Stock Up 130% This Past Year
Connecticut-based Manatuck Hill Partners disclosed a sale of 150,000 shares of The RealReal (NASDAQ:REAL) in a November 14 SEC filing, though rising shares of the stock helped the overall value of the stake increase by $5.8 million.According to its SEC filing dated November 14, Manatuck Hill Partners sold 350,000 shares of The RealReal (NASDAQ:REAL) in the third quarter. However, given rising share prices, the position’s reported value increased to approximately $13.6 million at quarter-end. The fund held nearly 1.3 million shares as of September 30.The fund's stake in The Real Real is about 4.5% of 13F reportable AUM as of September 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
