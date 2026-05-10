Aktie
WKN: 867609 / ISIN: US74460D1090
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10.05.2026 18:52:01
Why One Fund’s $10 Million National Storage Exit May Be More About the Public Storage Deal Than Storage Demand
On May 8, 2026, Waterfall Asset Management sold out its entire stake in National Storage Affiliates Trust (NYSE:NSA), unloading 297,700 shares in a transaction estimated at $10.06 million based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated May 8, 2026, Waterfall Asset Management reported a complete sale of its 297,700-share stake in National Storage Affiliates Trust. The estimated transaction value was $10.06 million, calculated using the average closing price for the quarter ended March 31, 2026. The quarter-end valuation of the position declined by $8.42 million, a figure that incorporates both the share sale and price changes over the period.National Storage Affiliates Trust is one of the largest publicly traded owners and operators of self-storage properties in the United States, with a diversified portfolio spanning major metropolitan regions. The company leverages its REIT structure to drive growth through property acquisitions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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