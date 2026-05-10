Alumis Aktie

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WKN DE: A40GLK / ISIN: US0223071020

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10.05.2026 11:33:01

Why One Fund’s $4 Million Alumis Buy Looks Like a Bet on a Breakthrough Autoimmune Drug

On May 8, 2026, ACT Capital Management disclosed a new position in Alumis (NASDAQ:ALMS), acquiring 174,250 shares in a trade estimated at $4.36 million based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 8, 2026, ACT Capital Management opened a new position in Alumis by purchasing 174,250 shares. The estimated value of this acquisition is $4.36 million, based on the average unadjusted closing price during the quarter. The quarter-end valuation of the position stood at $3.84 million, reflecting both share count and market price changes.Alumis is a clinical-stage biotechnology company specializing in the development of innovative therapies for autoimmune and neuroinflammatory diseases. The company leverages allosteric TYK2 inhibition technology to address unmet medical needs in chronic immune disorders. With a focused pipeline and a strategy centered on differentiated drug candidates, Alumis aims to establish a competitive position in the biopharmaceutical sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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