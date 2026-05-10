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10.05.2026 19:00:03
Why One Fund’s $6.6 Million Millrose Buy Looks Like a Bet on Homebuilders Staying Asset-Light
Waterfall Asset Management increased its stake in Millrose Properties (NYSE:MRP), adding 219,984 shares in the first quarter, an estimated $6.62 million trade based on quarterly average pricing, according to a May 8, 2026, SEC filing.According to a May 8, 2026, SEC filing, Waterfall Asset Management bought 219,984 additional shares of Millrose Properties during the first quarter. The estimated transaction value was $6.62 million based on the average closing price from January through March 2026. The position’s quarter-end value increased by $5.96 million, a figure that includes both the share purchases and stock price changes during the period.Millrose Properties, Inc. delivers a differentiated platform for residential land banking, enabling homebuilders to expand controlled land positions with minimal upfront capital. The company's model creates stable, recurring income streams backed by residential real estate, historically accessible only to institutional investors. With a focus on capital efficiency and innovative land acquisition, Millrose positions itself as a strategic partner for both builders and investors seeking exposure to residential real estate markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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