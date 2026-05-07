YETI Holdings Aktie
WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046
|
07.05.2026 23:48:19
Why One Fund’s $71 Million YETI Exit Looks Like Smart Profit-Taking Amid a Strong Run
Van Berkom & Associates Inc. sold out its entire position in YETI Holdings (NYSE:YETI) during the first quarter, according to a May 7, 2026, SEC filing. The estimated transaction value is $71.32 million, based on the average closing price for the quarter.According to a recent SEC filing dated May 7, 2026, Van Berkom & Associates Inc. liquidated its entire stake in YETI Holdings during the first quarter of 2026. The firm sold 1,620,914 shares, with the estimated transaction value totaling $71.32 million, based on the average closing price for the quarter. The net position change, including price fluctuations, was a decrease of $71.60 million.YETI Holdings, Inc. distributes durable outdoor products and utilizes a multi-channel distribution strategy in the leisure and recreation market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu YETI Holdings Inc Registered Shs
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: YETI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: YETI legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: YETI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu YETI Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|YETI Holdings Inc Registered Shs
|35,00
|-0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.