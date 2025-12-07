|
07.12.2025 21:00:06
Why One Hedge Fund Has a $28 Million Bet on This Electronics Manufacturing Stock
New York-based Harvey Partners disclosed a buy of 41,763 shares in Littelfuse (NASDAQ:LFUS), increasing its position by an estimated $13 million during the third quarter, according to a November 14 SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing released November 14, Harvey Partners increased its stake in Littelfuse (NASDAQ:LFUS) by 41,763 shares over the previous quarter. The post-trade position totals 108,700 shares valued at $28.2 million as of September 30. The fund reported 46 positions and $1.1 billion in 13F reportable U.S. equity assets.The fund's purchase brought Littelfuse to 2.5% of 13F AUM, putting it outside the top five holdings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
