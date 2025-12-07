Life Sciences Aktie
Why One Hedge Fund Just Put $246 Million Into This Life Sciences Supplier
New York City-based Engine Capital Management disclosed a buy of 14.2 million shares of Avantor (NYSE:AVTR), increasing its stake by an estimated $172 million in the third quarter, per a November 14 SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, Engine Capital Management, LP increased its position in Avantor (NYSE:AVTR) by 14.2 million shares during the third quarter. The value of this stake grew by approximately $172 million, resulting in a post-trade holding valued at $246.1 million as of September 30.Avantor now represents 29.2% of Engine Capital Management’s 13F AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
