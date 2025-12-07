Clearwater Analytics a Aktie
WKN DE: A3C32W / ISIN: US1851231068
|
07.12.2025 17:30:05
Why One Investor Just Doubled Down on Clearwater Analytics Stock with a $45 Million Position
California-based Tensile Capital Management disclosed a purchase of nearly 1.2 million additional Clearwater Analytics shares in a November 14 SEC filing, increasing the position’s value by approximately $15.7 million.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Tensile Capital Management LP increased its investment in Clearwater Analytics (NYSE:CWAN) by purchasing nearly 1.2 million shares in the third quarter. The post-trade holding amounted to 2.5 million shares with a quarter-end market value of $45.5 million. The stake now represents 5.7% of the fund’s $800.4 million in U.S. equity assets.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A-
|21,71
|-0,09%
