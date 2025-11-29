|
29.11.2025 18:10:14
Why One Investor Made a $58 Million Bet on This Travel Platform Stock
New York City-based Anchorage Capital Advisors established a new position in Global Business Travel Group, Inc. (GBTG) during the third quarter, adding nearly 7.2 million shares valued at approximately $58.1 million, according to an SEC filing on November 14.Anchorage Capital Advisors disclosed a new stake in Global Business Travel Group (NYSE:GBTG), acquiring nearly 7.2 million shares worth $58.1 million as of September 30. The position, revealed in a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, accounts for 50% of the fund’s reportable equity assets. Top equity holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.