Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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30.05.2026 22:12:34
Why One Real Estate Fund Dumped $62 Million of Cousins Properties Stock
Resolution Capital cut its stake in Cousins Properties (NYSE:CUZ) by 2,571,383 shares during the first quarter, an estimated $62.35 million trade based on quarterly average pricing, according to a May 15, 2026, SEC filing.According to a SEC filing dated May 15, 2026, Resolution Capital reduced its position in Cousins Properties by 2,571,383 shares during the first quarter of 2026. The estimated transaction value of the sale is $62.35 million, calculated using the period’s average closing price. At quarter-end, the fund reported holding 442,437 shares, with a position value of $9.99 million.Cousins Properties is a leading office-focused real estate investment trust with a portfolio concentrated in high-demand Sun Belt cities. The company leverages its development and management expertise to create value through trophy assets and a disciplined investment strategy. Its focus on Class A properties and strong tenant relationships positions it competitively within the office REIT sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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