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21.09.2026 12:57:00

Why one Warren Buffett-inspired fund manager is betting big on Chinese stocks

Low valuations and founder management are attractive to RV Capital’s Rob Vinall.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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