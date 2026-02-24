Openlane Aktie

Openlane für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RC7S / ISIN: US6837221026

24.02.2026 21:10:30

Why Openlane Stock is Drawing Institutional Investor Interest

On February 5, 2026, investment advisor Kimelman & Baird disclosed a new position in Openlane (NYSE:OPLN), acquiring 809,840 shares in an estimated $24.12 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 5, 2026, Kimelman & Baird reported acquiring 809,840 shares of Openlane (NYSE:OPLN) during the fourth quarter. The estimated transaction value was $24.12 million, calculated using the quarterly average price methodology. The quarter-end value of the position also stood at $24.12 million, reflecting both the new share purchase and movements in the stock price over the period.Openlane operates at scale as a digital intermediary in the used vehicle market, facilitating efficient transactions between sellers and buyers through its integrated online platform. The company leverages technology-driven solutions and value-added services to streamline the remarketing process and support dealer inventory needs. Its broad customer base and comprehensive service suite position it competitively within the automotive marketplace sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
