Opko Health Aktie

Opko Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MUUJ / ISIN: US68375N1037

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28.07.2026 23:46:52

Why Opko Health Stock Surged by 33% on Tuesday

Opko Health (NASDAQ: OPK) was one of the healthier stocks on the exchange Tuesday. Its price zoomed more than 33% higher, on the back of a very well-received quarterly earnings report that beat on both trailing results and annual guidance.Opko took the wraps off its second-quarter numbers just after market close on Monday. For the period, the company's revenue ticked 4% higher year over year to $163.5 million. It also managed to substantially narrow its headline net loss to $8.4 million ($0.01 per share) from the year-ago deficit of more than $148 million.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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