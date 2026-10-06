Option Care Aktie
WKN DE: 923652 / ISIN: US6839481032
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06.10.2026 20:36:47
Why Option Care Health Stock Skyrocketed on Tuesday
Shares of Option Care Health (NASDAQ:OPCH) rocketed higher on Tuesday, climbing as much as 33.1%. As of 1:46 p.m. ET, the stock was still up 33%.
The catalyst that sent the specialty healthcare provider higher was news of its acquisition.
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